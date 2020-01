Kapelse Leutemakers blazen carnavalsstoet nieuw leven in emz

17 januari 2020

16u58 0 Kapellen De gemeente Kapellen krijgt dit jaar opnieuw een carnavalsstoet. Vorig jaar besloot de carnavalsvereniging ‘De Plakijzers’ er de brui aan te geven, maar ondertussen zijn ‘De Kapelse Leutemakers’ opgestaan.

Veertig jaar lang was de carnavalsstoet doorheen het centrum van Kapellen een waar fenomeen. Vorig jaar vonden de ‘Plakijzers’ dat het genoeg was geweest, waardoor er in 2019 ook geen stoet plaatsvond. Dit jaar zullen de carnavaleske ‘Kapelse Leutemakers’ de stoet in goede banen leiden. Die zal plaatsvinden op zondag 5 april: “We hebben een dag gezocht waarop er geen andere activiteiten zijn. Zo kunnen ook de ganzenrijders meelopen in de stoet”, klinkt het.