Kapelse kleuterschool met besmet jongetje hoopt op 9 juni te openen: “We proberen in tussentijd een noodopvang te voorzien” emz

27 mei 2020

De kleuterschool van het GO! Irishof in de gemeente Kapellen hoopt op dinsdag 9 juni te kunnen heropstarten. Aanstaande dinsdag opnieuw beginnen is onmogelijk, aangezien alle kleuterjuffen tot maandag 8 juni in quarantaine verblijven. Die waren in contact geweest met een besmette kleuter in de opvangbubbel . Voor de kleuters die volgende week behoefte hebben aan opvang, probeert de school een noodopvang begeleid door andere GO! kleuterleiders te voorzien.

Op maandag bereikte de school het bericht dat bij een kleuter het coronavirus vast was gesteld, hoewel hij geen symptomen vertoonde. Omdat zijn beide ouders op de school werkten, verbleef hij de afgelopen periode in de opvang van de school. Daar kwam hij in contact met 10 leerkrachten en 27 andere kinderen. Die zullen tot 8 juni in quarantaine moeten verblijven.

Vervangkleuterleiders

Daardoor kan de school op dinsdag 2 juni nog niet openen. “We hopen op een heropstart op dinsdag 9 juni”, zegt Joke Temmerman, woordvoerster voor GO! Antwerpen. Woensdag zal de directie van de kleuterschool een bevraging doen bij de ouders om te polsen wie in tussentijd nog nood heeft aan opvang. “Er zijn amper leerkrachten op overschot. Dus we zullen moeten rekenen op de solidariteit van de vijftig andere GO! scholen. We gaan via ons leerkrachtenplatform op zoek naar vervangers voor de juffen die nu in quarantaine moeten. Dat zal gelukkig maar voor een paar dagen zijn”, besluit Temmerman.