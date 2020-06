Kapels gemeentebestuur beseft groot belang van omgang met regenwater: “We staan al redelijk ver, maar er is nog werk aan de winkel” emz

05 juni 2020

17u45 2 Kapellen Door de extreme droogte van de afgelopen weken komen vele waterlopen nu al erg laag te staan. Sp.a Kapellen vraagt het gemeentebestuur dan ook om een lokaal waterplan. “De eerste instructies voor ons hemelwaterplan zijn al gegeven om het probleem zo gestructureerd mogelijk aan te pakken”, repliceert burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld).

De eerste regen deze week na een lange, droge periode zorgde voor opluchting. Maar dat neemt het besef niet weg dat de omgang met (regen)water cruciaal zal zijn voor de toekomst. Dat weet ook sp.a-gemeenteraadslid Tom Namurois. “We moeten het lokale waterverbruik reduceren. Gebeurt dit niet, dan zullen ook de kranen van Kapellen droog blijven.” Dat hoopt hij tegen te gaan door ontharding, het benutten van opgepompt grondwater, collectieve regenputten en meer groen.

Herinfiltratie

Vrijdagochtend had burgemeester Van Mechelen met de provinciegouverneur nog een vergadering over de droogteproblematiek. Daaruit concludeerde hij dat Kapellen toch wel vrij goed scoort wat de omgang met (regen)water betreft. “We staan toch al redelijk ver. Natuurlijk is er nog wel wat werk aan de winkel”, verduidelijkt hij.

Het hemelwaterplan van de gemeente dat op tafel ligt, zou een technisch afwateringsplan voor de riolering omvatten. Het bekijkt ook waar er mogelijkheden zijn om het water terug in de grond te laten infiltreren. Daar moet de nieuwe duurzaamheidsambtenaar van de gemeente binnenkort ook mee voor zorgen.

Op een aantal plekken heeft de gemeente al concrete maatregelen genomen. Voor de wijk Kapellenbos wordt het water via een drukpersriolering doorgepompt naar het waterzuiveringsstation Antwerpen-Noord. “We hebben ook het grachtensysteem gerestaureerd. Aan de Torenlei is zelfs een volledig nieuwe gracht aangebracht. Daar kan het water terug infiltreren in de bodem van de bosrijke omgeving”, aldus Van Mechelen.

Opgepompt water benutten

Met het benutten van opgepompt water is de gemeente volgens Van Mechelen al verschillende jaren bezig. Dat water belandt niet loos in de riolering, maar wordt in vijvers of parken terug geïnfiltreerd. Eén van de projecten waar de gemeente bijzonder trots op is, is de omgang met het water voor de bouw van de Essenbloei bestaande uit 53 luxeappartementen in het centrum van Kapellen. “Er leek geen alternatief te zijn dan het in de riolering te lozen. Maar met een inventief systeem zijn we erin geslaagd een maximale hoeveelheid grondwater opnieuw in het Nelson Mandelapark te laten brengen”, zegt Van Mechelen. Zo kon een noemenswaardige grondwaterverlaging in het parkgebied met behulp van bedrijf G. Smeyers uit Zandhoven vermeden worden.

Ook met ontharding is de gemeente volgens de burgemeester bezig. “Vooraleer we voetpaden aanleggen, bekijken we waar we dat kunnen doen. Zo hebben we in een residentiële zone onlangs aan één kant een voetpad aangelegd en aan de andere kant een berm in plaats van twee voetpaden.”

Het bestuur hoopt binnenkort ook gebruik te mogen maken van de watersysteemkaart van de Universiteit Antwerpen. “Daar zijn bruine zones aangeduid die perfect zijn om water opnieuw te injecteren”, besluit de burgemeester.