Kapellenaars kunnen supermarktboxen vullen voor voedselbedeling emz

01 april 2020

15u35 3 Kapellen De gemeente Kapellen heeft twee initiatieven op touw gezet om welzijnsschakel Oase en haar voedselbedeling te ondersteunen. Burgers kunnen in supermarkten voedingsproducten achterlaten in dozen. Daarnaast start de gemeente een crowdfunding.

De welzijnsschakel Oase werkt met en voor Kapelse gezinnen die armoede of uitsluiting ervaren. Dat gebeurt in samenwerking met het Sociaal Huis van Kapellen. Twee keer per maand organiseert Oase een voedselbedeling. Ook in deze crisisperiode wil de gemeente Kapellen Oase en de voedselbedeling ondersteunen. In Carrefour in de Promenade in Kapellen en AD Delhaize in Putte-Kapellen installeerde de gemeente dozen, waarin burgers producten kunnen achterlaten. Dat gaat om de volgende winkelwaren: confituur, choco, ontbijtgranen, fruit of groenten in bokaal, soep in brik, smeerkaas, tomatensaus, koffie of thee. De gemeente pikt de gevulde dozen op en bezorgt die aan Oase.

Crowdfunding

Bovendien organiseert de gemeente een crowdfunding voor Oase. Ze hoopt op vijf euro per Kapellenaar. Wie de actie wil steunen, kan vijf euro storten op het rekeningnummer van de gemeente, namelijk BE24 0011 0608 5138. Het opgehaalde geld gaat integraal naar Oase. Die koopt met die som producten bij de Kapelse middenstanders voor de voedselbedeling.