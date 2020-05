Kapellenaar met eigen gidsbedrijf in Barcelona geeft nu virtueel Spaanse lessen aan Vlamingen: “Het is een goed alternatief” emz

08 mei 2020

18u19 6 Kapellen Door de coronacrisis is het nog niet duidelijk of Spanje in de zomer toeristen zal mogen ontvangen. Dat baart ook Els Jaspers (35) kopzorgen. De vrouw afkomstig uit Kapellen organiseert met ‘Something Els’ gegidste wandel- en fietstochten voor Nederlandstalige toeristen in Barcelona. Als vertaler-tolk besloot ze dan maar te starten met taallessen Spaans aan te bieden aan Vlamingen. “Nu veel mensen meer tijd hebben, kunnen ze Spaans leren”, lacht Els.

In 2010 verhuisde Els vanuit Kapellen naar het Spaanse Barcelona. Daar ging ze al snel aan de slag als gids. Een vijftal jaar geleden stichtte ze haar eigen tourbedrijf ‘Something Els’, dat gidstochten te voet of met de fiets aanbiedt in en rond de Spaanse grootstad voor Vlamingen en Nederlanders.

Door de coronacrisis deelt ook zij in de klappen. “April en mei zijn door de paasvakantie en vele vakantiedagen normaal heel drukke maanden voor mij.” Over wat er in de zomer mogelijk is, heerst nog onduidelijkheid. Sinds deze week mogen de Spanjaarden na 48 dagen quarantaine één keer per dag naar buiten voor een wandeling. “Dat voelde als een grote vrijheid. De coronagevallen zijn hier aan het dalen. Maar het is afwachten wat de toekomst brengt wanneer de maatregelen gefaseerd afgebouwd worden.”

Taallessen

Hoewel de toestand lijkt te verbeteren, kan het wel eens zijn dat Spanje tot de herfst gaat wachten om toeristen te ontvangen. Desondanks blijft Els niet bij de pakken zitten: ze besloot met taallessen Spaans te beginnen. Naast een opleiding in toerisme heeft ze immers ook een diploma vertaler-tolk Spaans-Frans. “Toen ik nog niet fulltime aan de slag was als gids, heb ik hier in Barcelona al taallessen gegeven. Dat was dan bijvoorbeeld Engels of Nederlands. Af en toe heb ik ook wel eens een vertaling gemaakt.”

De coronacrisis grijpt ze aan als een kans om die troeven uit te spelen. “Voor mij zijn de lessen een goed alternatief. Het is ook heel leuk om te doen, want Spaans is mijn beste taal. Tijdens de lessen mengt mijn Colombiaanse vriend zich ook wel eens in de conversatie. Dat vinden de meesten ook wel fijn.”

Wie privélessen Spaans op maat wil volgen bij Els Jaspers, kan een mailtje sturen naar somethingels.bcn@gmail.com. De prijs van één les van een dik uur bedraagt 25 euro. Vanaf 10 lessen is dat 20 euro per les.