Kapellenaar Koen Kempeneers is de nieuwe nationale voorzitter van Bouwunie emz

01 juli 2020

12u13 0 Kapellen Koen Kempeneers (51) uit Kapellen is de nieuwe nationale voorzitter van Bouwunie. Dat heeft de algemene vergadering van de Vlaamse organisatie voor zelfstandigen en bedrijven in de bouw dinsdag beslist. De Kapellenaar volgt Filip Verkest op.

Samen met Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) beschermt Bouwunie de rechten en de belangen van het kmo-bouwbedrijf en de zelfstandige ondernemers in de bouw. Kempeneers is als zaakvoerder van Janssens Ramen & Deuren in Merksem al tien jaar actief lid van de raad van bestuur van Bouwunie. Tussen 2010 en 2018 was hij voorzitter van Bouwunie provincie Antwerpen.

Nu bekleedt hij de functie van nationale voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Filip Verkest. Die stond al sinds 2012 aan het roer van Bouwunie en heeft daarmee zijn wettelijk toegelaten termijn uitgedaan. “Ik wens Filip Verkest uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inspanningen van de voorbije jaren. Met de hele ploeg van Bouwunie zal ik de komende jaren blijven timmeren aan een kmo-vriendelijke bouwomgeving, de verdediging van onze bouwbedrijven en de promotie van onze sector”, zegt Kempeneers.

Arbeidsflexibiliteit

Daarbij heeft hij een aantal speerpunten als arbeidsflexibiliteit. “We zijn nog te vaak gebonden aan strikte, achterhaalde en belemmerende regels. Onze bouwbedrijven moeten weerbaar kunnen zijn in een veeleisende, veranderende en concurrentiële markt. Er is nood aan een verruiming van de overuren, een versoepeling van zaterdagwerk en de mogelijkheid om te werken met freelancers. Ook moet er een versnelling komen in renovatie en dient de overheid hiervoor de nodige stimulering te voorzien. Daarbij mag nieuwbouw niet gediscrimineerd worden. Nieuwe gebouwen voldoen aan de strengste normen en maken deel uit van onze ambitie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een snelle uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor sloop- en heropbouw moet prioritair op de agenda van onze federale regering staan”, aldus de kersverse voorzitter.