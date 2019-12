Kapellenaar behaalt 60ste plek in wereldwijde familiefotografiewedstrijd Ewoud Meeusen

11 december 2019

13u40 2 Kapellen Dinsdag stelde de internationaal befaamde Family Photojournalism Association een lijst op van de 100 beste familiefotografen van 2019. Op plaats 60 prijkt de 33-jarige Kapellenaar Christophe De Mulder: “Ik breng in beeld hoe het dagelijkse leven van een gezin écht is”, vertelt hij.

De nieuwjaarsfamiliefoto is een traditie waaraan bijna geen enkel gezin kan ontsnappen. Volgens Christophe kan het ook heel anders dan een geposeerde foto in de zetel. Als familiefotograaf maakt hij kiekjes van het dagelijkse gezinsleven. Ook de dramatische huilbuien van de kinderen en de familierituelen van het tanden poetsen of voorlezen brengt hij in beeld: “Ik loop een hele dag mee met een gezin, vanaf het moment dat de kinderen opstaan tot ze gaan slapen. Dan speel of eet ik ook mee, het enige verschil met de andere gezinsleden is dat ik mijn camera altijd bij de hand heb. Dat levert heel wat kostbare beelden op van momenten waar ouders vaak geen foto van hebben”, verduidelijkt Christophe.

Overgewaaid vanuit Amerika

Christophe schiet allerlei beelden van een doodgewone ‘Day in the Life’. Tien jaar geleden begon hij onder de fotografennaam iso800 als huwelijksfotograaf. Toen het concept van alternatieve familiefotografie kwam overwaaien uit Amerika, spitste Christophe zich ook daarop toe. Vorig jaar kende de Family Photojournalism Association hem al een plek toe in de top 85 van de lijst. In 2019 konden de fotografen op vier momenten foto’s inzenden. Bij elke fase kende de professionele jury de deelnemers punten toe. De eindsom van de verzamelde punten leverde de familiefotograaf uit Kapellen een 60ste plek op in het wereldwijde klassement: “Het is toch wel een leuke erkenning voor het werk dat je doet. Hopelijk kan ik volgend jaar ook opnieuw wat plekjes stijgen”, lacht Christophe.

Wie meer informatie wil over de familiefotografie van Christophe De Mulder, kan terecht op de website www.iso800.be.