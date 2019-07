Kapellen Zingt wordt tweedaags evenement Toon Verheijen

31 juli 2019

16u26 0 Kapellen De organisatie van Kapellen Zingt breidt het evenement dit jaar dankzij de steun van de gemeente uit tot een tweedaags evenement. En dat ondanks de uitgeregende editie van vorig jaar. De organisatie wil dit jaar ook uitpakken met een verrassingsact.

DBV Events van Kapellenaren Thomas De Bruyn en Wim Versées startte in 2017. De twee heren wilden eindelijk ook eens in eigen dorp een evenement op poten zetten om wat extra animo te brengen tijdens de zomer. Met ruim drieduizend bezoekers tijdens de eerste editie was het meteen een schot in de roos. Vorig jaar kende de organisatie echter wat tegenslag en zorgde het regenweer voor een uitgeregende editie. “Zuur en absoluut niet leuk, maar we hebben eigenlijk geen moment geaarzeld om verder te doen”, zegt Wim Versées. “Het concept werkt immers en we krijgen dit jaar ook extra steun van de gemeente Kapellen. Daarom besloten we ook om het evenement zelfs uit te breiden naar twee dagen in plaats van één dag.”

Vuurspuwers

In 2018 werd het concept uitgebreid met een eerste samenwerking met de jeugddienst, voor de organisatie van het KidConcert: een gigantisch springkastelendorp, een namiddag fun, pret en een live optreden. “Dit jaar breiden we dus opnieuw uit met Film in het Park”, zegt Wim. “Op woensdag 21 augustus worden er twee films gespeeld: de Vlaamse versie van Angry Birds (15 uur) als jeugdfilm en niets minder dan de prachtige The Greatest Showman bij het vallen van de avond (20 uur). Het concept is simpel: breng je eigen stoeltje, deken of zitzak mee, DBV zorgt voor de randanimatie, een bekende presentator en zelfs vuurspuwers. Om het cinemagevoel kracht bij te zetten voorzien we uiteraard drankjes, popcorn en ijs. De middagfilm wordt gratis aangeboden. Voor de avondfilm vragen we 2 euro inkom.”

Zingen

Donderdag 22 augustus staat volledig in het teken van muziek. De start wordt om 14 uur gegeven met het KidConcert met tien springkastelen, allerhande workshops, animatie, grim en als afsluiter een live optreden van Radio Oorwoud. “Vanaf 19 uur gaan we over tot de opwarming van Kapellen Zingt met de MENT Partyband. Vanaf 19u30 starten we dan echt met de derde editie van Kapellen Zingt. Een verrassingsact maakt de avond compleet. Neen, de naam verklappen we niet. De toegang blijft gratis.” Iedereen die graag wil meezingen vanop het podium, kan zich melden via info@kapellenzingt.be.