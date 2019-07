Kapellen Vertelt barst uit zijn voegen Alfons Schryvers

11 juli 2019

12u40 0

Onder de noemer “Kapellen Vertelt” brachten negen Kapellenaren, in zaal ’t Kerkske, evenveel korte verhalen over Kapellen. De vertelsels gingen over de meest uiteenlopende dingen en waren soms straf, om te lachen, historisch en in vele gevallen onverwacht. Komen luisteren was volledig gratis en nadien konden de ervaringen doorgespoeld worden met een Kapels biertje. De vertellers waren Eddy Leyssens, Herman De Meulenaere, Wahid Ahmad, André De Vleeschouwer, Christophe Matthijssens, Goele Verbaenen, Pascale Van de Wiele, Joris Breugelmans en Jan Ingelbrecht. Het was de derde editie van dit evenement, een organisatie van de Kapelse dienst evenementen, dat stilaan uit zijn voegen barst. “De zaal kan ongeveer 110 toeschouwers opvangen en met extra stoeltjes komen we aan 150 aanwezigen” zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “Voor de eerste editie zal de zaal halfvol en bij de tweede editie was het een volle zaal. Nu moesten we stoeltjes bijplaatsen en heeft de zaal zeker haar maximumcapaciteit bereikt. Gelukkig kunnen we volgend jaar beschikken over onze nieuwe evenementenzaal met plaats voor 400 toeschouwers”.