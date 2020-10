Kapellen treft coronamaatregel: douchen in publieke en private sportvoorzieningen niet meer toegestaan emz

01 oktober 2020

20u49 0 Kapellen De gemeentelijke coronacrisiscel van Kapellen heeft een bijkomende maatregel getroffen om het coronavirus in te perken. Douchen in publieke of private sportvoorzieningen is niet meer toegestaan.

In principe staat Ben Weyts (N-VA) als Vlaams minister voor Sport douchen in sportvoorzieningen nog steeds toe. De gemeente Kapellen heeft echter besloten dat te verbieden, zowel in publieke als private sportfaciliteiten. Die beslissing komt voort uit het feit dat het coronavirus zich makkelijker verspreidt in vochtige omgevingen.

Gemeentelijk zwembad uitgezonderd

Op het verbod is wel één uitzondering. Douchen in het gemeentelijk zwembad kan nog wel, omdat dit open douches zijn en ze voortdurend worden gereinigd. In het zwembad moet en mag er trouwens uitsluitend vóór het zwemmen worden gedoucht.