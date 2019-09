Kapellen krijgt lokale afdeling van Fietsersbond Alfons Schryvers

26 september 2019

10u58 1 Kapellen In Kapellen is het aantal fietsers spectaculair toegenomen, vooral door de fietssnelwegen naar de stad en de haven. Die groei zal ook aanhouden. Een aantal vrijwilligers heeft daarom een lokale afdeling van de Fietsersbond opgericht.

De ‘Afdeling Kapellen’ van de Fietsersbond krijgt een zitje in de gemeentelijke milieuraad en de commissie voor Ruimtelijke Ordening. Bedoeling is om op een constructieve manier mee te werken aan de mobiliteit in Kapellen.

De acht leden van de kerngroep zijn duidelijk. “Kapellen heeft nood aan een duurzaam en vooruitstrevend mobiliteitsbeleid. Als fietsers kunnen wij een deel van de oplossing bieden. Onze vereniging is een aanspreekpunt, waar alle fietsers zaken zoals onduidelijke signalisatie of gevaarlijke punten kunnen melden. Voorbeelden zijn onveilige oversteekplaatsen, hagen die tot over het fietspad groeien of overvolle fietsenstallingen aan het station.

Info: www.fietsersbond.be/kapellen.