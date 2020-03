Kapellen in tijden van corona: verlaten pleinen en straten emz

26 maart 2020

20u02 0 Kapellen Door de coronacrisis wordt aangeraden zo veel mogelijk binnen te blijven. Dat is ook zichtbaar in het Kapelse straatbeeld.

De boodschap ‘Blijf in uw kot’ hebben de Kapellenaren goed begrijpen. Het is en blijft toch een raar zicht. Ondanks we de afgelopen dagen getrakteerd werden op een aangenaam lentezonnetje, bleef het op pleinen in Kapellen akelig stil. Ook de straten zijn opvallend rustig.

