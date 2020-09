Kapellen engageert zich om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten emz

23 september 2020

13u28 0 Kapellen De gemeente Kapellen heeft het burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Op die manier engageert de gemeente zich om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2011. De fractie sp.a-Groen verwacht een uitgebreid actieplan, burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) is gemotiveerd om de doelstelling te halen. “Het wordt een optelsom van vele kleine delen”, zegt hij.

In 2014 stapte de gemeente Kapellen in het burgemeestersconvenant 2020 met als doel tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2011. Dit jaar loopt dat burgemeestersconvenant af met een laatste rapportage over 2020 in 2022. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de gemeente Kapellen in 2018 een vermindering van 9,4 procent gehaald had. “We hebben toch redelijk goed gescoord. Het doven van lichten in de wijken om 23 uur heeft daar veel mee te maken”, aldus Van Mechelen. Voor de gemeenteraadsfractie sp.a-Groen is dat ‘slechts’ 9,4 procent. “We kunnen allesbehalve gelukkig zijn”, reageert Tom Namurois, gemeenteraadslid voor sp.a Kapellen.

Elk beleidsdomein

Afgelopen maandag ging de gemeenteraad akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030. Daar is sp.a-Groen blij mee, maar de gemeenteraadsfractie stelt zich wel kritisch op. “Wordt het burgemeestersconvenant 2030 opnieuw een lege doos of zal de gemeente nu eindelijk werk maken van een actieplan? Ik hoop alvast het laatste, maar heb sterk mijn twijfels”, aldus Namurois.

Zelf heeft de sp.a-Groenfractie al voorstellen klaarliggen. “Kapellen zou zonnepanelen kunnen plaatsen op de drie sporthallen. Liefst nog tegen het einde van dit jaar”, zegt Namurois nog. “Wij zullen alvast voorstellen blijven doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Denk aan fiets- en autodelen, extra middelen voor verenigingen die hun CO2-uitstoot verminderen als jeugdbewegingen die met de fiets of openbaar vervoer op kamp gaan of groepsaankopen voor energiebesparende investeringen. Op elk beleidsdomein kunnen we stappen vooruit zetten”, vertelt Pieter Buysse, gemeenteraadslid Groen Kapellen.

Verlichting, zonnepanelen en deelfietsen

Daarop reageert Van Mechelen dat Igean de uitwerking en coördinatie van een actieplan op zich zal nemen. “Maar we hebben ook onze eigen projecten. Zo hebben we al twee vergaderingen gehad met Fluvius om de openbare verlichting op gewestwegen te verledden. We hopen dat in een versneld tempo te kunnen doen, want het zou heel wat CO2 kunnen uitsparen. De gewestweg van Putte-Kapellen tot de Delhaize in Mariaburg (N11, red.) is bijvoorbeeld al acht kilometer lang.”

Ook zonnepanelen en deelfietsen worden overwogen. “We zijn ingestapt in een project van deelfietsen door de vervoersregio. Die gaat met een enquête nu eerst de noden bekijken. Kapellen is Antwerpen niet, maar er zijn wel een aantal grote assen en een station. De piste van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen hebben we eerder al bekeken: toen waren die te zwaar. Maar nu de panelen de helft lichter zijn, gaan herbekijken of we zo groene energie kunnen genereren voor onze eigen gebouwen.”

De nieuwe campus van ‘t Bruggeske met een nieuw administratief centrum, een nieuw dienstencentrum en serviceflats zal ook een duit in het zakje doen. “Op energetisch vlak wordt dat een ‘state-of-the-art’ (hypermodern, red.) project”, vertelt van Mechelen.

Blijven volhouden

Van Mechelen deelt de mening met sp.a-Groen dat op verschillende domeinen ingezet moet worden om de CO2-uitstoot te verminderen. “Iedere schepen zal op zijn terrein dan ook zoeken naar mogelijkheden.” En die zijn er ongetwijfeld. “Onze buitenschoolse kinderopvang heeft bijvoorbeeld bakfietsen gekregen waar 4 à 6 kleuters in kunnen zitten om die zo naar school te brengen in plaats van met auto’s te gaan”, zegt Van Mechelen.

Van Mechelen is strijdvaardig om de doelstellingen in het zopas ondertekende burgemeestersconvenant 2030 te behalen. “We gaan blijven volhouden en doorwerken”, besluit de Kapelse burgemeester.