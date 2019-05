Kapel De Heuvels opnieuw concertzaal Alfons Schryvers

31 mei 2019

Enkele maanden geleden besloot KAS om de kapel De Heuvels, aan de Waterstraat in Kapellen, in te ruilen voor grotere zalen in Kapellen en sindsdien stond de kapel leeg. De nieuwe vereniging “Kunst In Kapel Heuvels” (KIKH) gaat er nu opnieuw concerten organiseren. Big W Band opent zaterdag 7 juni, om 20 uur, er het eerste seizoen van KIKH.

De Kapel van de Heuvels was jarenlang de cultuurtempel van de vereniging Kerk Attenhoven Stabroek (KAS). Het initiatief kwam van een aantal enthousiastelingen van divers pluimage en met ervaring in de culturele sector. Hoofddoel was een werking te creëren die in brede zin aandacht heeft voor nieuwe vormen van kunstcreatie en cultuurbeleving. Hun succes groeide en omdat KAS meer publiek wilde bereiken, werd de intieme kapel ingeruild voor grotere zalen in Kapellen zoals ‘t Kerkske, de Sint-Jacobskerk of de kerk Zilverenhoek. Gevolg was dat de Kapel De Heuvels kwam leeg te staan. Een groep, die de kapel zeer genegen zijn, besloot om de nieuwe vereniging “Kunst In Kapel Heuvels” (KIKH) op te richten met als thuisbasis de Kapel van de Heuvels. Met de eigenaar van de kapel werden nieuwe overeenkomsten gemaakt. Er staan wel minder optredens per jaar op het programma. Met een potentieel van 160 toeschouwers, per voorstelling, wordt gemikt op bezoekers uit de ruime omgeving. KIKH wil zich focussen op concerten, theater- en dansvoorstellingen. Big W Band mag zaterdag 7 juni, om 20 uur, het eerste seizoen van KIKH openen. Walter Lathouwers, alias Big W, startte twee jaar geleden met een aantal topmuzikanten, onder wie pianist Bart Van Dender. De groep maakt een muzikale reis langs de hoogdagen van de americana, folkrock, country en blues. Info www.kikh.jouwweb.be, Waterstraat 30, Kapellen, 0479-18.35.73