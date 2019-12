Kaartse beek in Mariaburg opnieuw opengelegd Alfons Schryvers

11 december 2019

16u29 3 Kapellen Supermarkt Delhaize bouwt een nieuw complex in Mariaburg. Als onderdeel van het waterplan is de Kaartse Beek opnieuw opengelegd. De nieuwe waterloop wordt hierdoor ook beter bereikbaar voor beheer en bij calamiteiten dan de ingebuisde waterloop. Het nieuwe warenhuis zal vermoedelijk in september de deuren openen.

Het terrein van de nieuwe Delhaize, aan de Kapelsesteenweg op de grens van Kapellen en Ekeren, wordt doorkruist door de Kaartse Beek die de grens vormt tussen Ekeren en Kapellen. Ondanks verschillende verbouwingen stemt het gebouw niet meer overeen met de werking van een Delhaize van vandaag en daarom werd het afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe supermarkt. Die heeft een winkeloppervlakte van 2.500 vierkante meter en een parking voor 190 wagens.

In uitvoering van het Waterplan Antwerpen wordt zoveel mogelijk onverharde terreinen aangelegd met aandacht voor een natuurlijke afvloeiing. “Als openbaar bestuur kunnen we deze richtlijnen toepassen maar particulieren kunnen we niet verplichten om hier aan deel te nemen. Daarom ben ik tevreden dat Delhaize meewerkt”, zegt de Antwerpse schepen Claude Marinower (Open Vld). “De site van Delhaize ligt in de vallei van de Kaartse Beek. Deze vallei is ter hoogte van de site mogelijk overstromingsgevoelig en stroomafwaarts effectief overstromingsgevoelig. Bovendien ligt het terrein volledig in een provinciaal aandachtsgebied voor overstromingsgevoeligheid. In 1971 werd door de provincie Antwerpen de toelating gegeven om de Kaartse Beek gedeeltelijk te verleggen en te overwelven voor het bouwen van de Delhaize. De Kaartse Beek is daardoor ingetunneld onder de parking van de supermarkt. In het huidige waterbeleid echter worden dergelijke lange overwelvingen niet meer toegestaan.”

“De nieuwe waterloop komt niet alleen terug in open bedding maar wordt ook langer dan de huidige inbuizing. Hierdoor neemt de buffercapaciteit in de waterloop tegenover de huidige toestand aanzienlijk toe”. Voetgangers, en fietsers, kunnen het nieuwe warenhuis bereiken via een brug over de Kaartse Beek.