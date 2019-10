K. Noorse SV start voetbalschool voor meisjes Alfons Schryvers

30 oktober 2019

13u27 0 Kapellen Vanaf nu kunnen meisjes tot en met 14 jaar leren voetballen bij de ‘soccer academy’ van voetbalclub K. Noorse SV. Bedoeling is de jongeren warm te maken voor de voetbalsport en hun technieken bij te schaven.

Onder leiding van Sven Van den Bogaert en André Ceulemans is Noorse in 2007 gestart met damesvoetbal en na verloop van tijd begon het idee te spelen om te starten met meisjesvoetbal. “Een behoorlijk aantal meisjes hadden immers nauwelijks basistechniek, omdat ze simpelweg te laat gestart waren met voetballen”, zegt André Ceulemans. “Meisjesvoetbal is nog redelijk nieuw. Jongens kiezen vanaf hun 5 jaar voor voetbal, op hun 12de is hun keuze definitief gemaakt. Bij meisjes ligt dit helemaal anders. Vaak komen meisjes op hun twaalfde bij voetbal terecht, maar eigenlijk is dat al te laat. Vandaar de oprichting van een soccer academy.”

De techniektraining voor voetballende meisjes tot 14 jaar heeft plaats op de oefenterreinen van Noorse aan de Leugenberg 141 in Ekeren. Eenmaal per week is er techniektraining, op vrijdag van 18 tot 19.15 uur, voor meisjes van geboortejaar 2006 tot en met 2012. Alle deelneemsters trainen en leren op hun eigen niveau. Trainer Sven Van den Bogaert wordt geassisteerd door Jeroen Cruysweegs en zes hulptrainers en begeleiders. Alle meisjes die zin hebben om hun voetbaltechnieken bij te werken zijn welkom met een maximum 50 meisjes. Speelsters aangesloten bij K. Noorse SV krijgen voorrang bij inschrijving. Meer info via info@meisjesvoetbal.be of Stefan De Beukelaer 0479-22.92.51