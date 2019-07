Jos en Maria delen al zeventig jaar lang lief en leed Alfons Schryvers

10 juli 2019

In Kapellen is de zeventigste huwelijksverjaardag gevierd van Jos Matthysen (93) en Maria Cox (92). Het platina paar werd ontvangen op het gemeentehuis. Voor burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld), die al 18 jaar aan het hoofd van zijn gemeente staat, blijft een platina koppel een uitzondering. “Dat maak je zeker niet jaarlijks mee. Ik schat dat het voor mij de vierde, of vijfde, maal is dat we een platina koppel mogen ontvangen. Vanaf nu worden ze elk jaar opnieuw uitgenodigd op het gemeentehuis”. Jos is een bekend persoon in Kapellen. Hij was ondermeer 18 jaar lesgever aan het Sint Michielscollege en de laatste jaren van zijn professionele loopbaan was hij inspecteur. Maria was huisvrouw en zorgde voor hun zeven kinderen waarvan zes meisjes. Haar recept om lang getrouwd te blijven is vrij simpel. “Elkaar graag zien, zorgen voor elkaar, veel babbelen en vooral humor is een belangrijke factor. Wij lachen veel en geregeld zelf met elkaar. Jos blijft nog steeds de man van mijn leven”. Jos omschrijft Maria als een modelvrouw en de beste die er is. Familiefeestjes zijn altijd druk bijgewoond. Als heel de naaste familie samen is zijn er ongeveer 65 personen op de afspraak waaronder de 15 kleinkinderen en de 18 achterkleinkinderen met nog twee op komst. Jos en Maria wonen nog steeds zelfstandig in hun woning die ze 65 jaar geleden hebben gebouwd.