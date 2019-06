Jongerenfestival Fort Fiesta voortaan elk jaar Alfons Schryvers

20 juni 2019

11u38 1 Kapellen Het tweejaarlijkse jongerenfestival Fort Fiesta, op het fort van Stabroek, vindt voortaan elk jaar plaats. Dat heeft de Kapelse jeugdschepen An Stokmans (Open Vld) gezegd op de gemeenteraad.

Jongeren, tussen 12 en 17 jaar, die tijdens de paasvakantie een avontuurlijke dag willen beleven, moesten telkens twee jaar wachten. Daar komt nu verandering in. Fort Fiesta is een samenwerking tussen de jeugddiensten van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Stabroek, Kapellen en Stafort. Jongeren kunnen op het fort van Stabroek deelnemen aan verschillende avontuurlijke activiteiten waaronder een death ride, klimmen en abseil. Fans van auto’s kunnen in een buggy rondrijden of een tocht maken met een amfibievoertuig. Verder zijn er spannende activiteiten zoals lasershooten, paintballen of boogschieten.