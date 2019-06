Jongeren spelen tornooi bierpong in gemeentepark Alfons Schryvers

11u23 0 Kapellen In Kapellen is de eerste vereniging van bierpong in de noordrand opgericht. Stichters zijn Quinten Van Laer, Ivy Ost en Mandy Nuyts. In het gemeentepark vond een tornooi van het spel plaats.

Bij bierpong moet je een balletje in een met bier gevulde beker aan de andere kant van de tafel proberen te gooien. Als dat lukt, moet je tegenspeler de beker in een teug leegdrinken. Het team dat als eerste zonder bier zit heeft verloren en moet de resterende volle bekers van de tegenstander ook achterover slaan. Het spel is bedoeld voor pingpongtafels, maar dit is niet noodzakelijk. Het spel maakt een enorme opgang bij jongeren.

“Voor ons eerste tornooi hebben we thuis vooraf in de tuin geoefend om alles op punt te zetten. In totaal waren 44 ploegen ingeschreven wat een onverhoopt succes is en bewijst dat het spel aanslaat bij jongeren. Bedoeling is om van het evenement een jaarlijks gebeuren te maken. Voorlopig is dat nog in Kapellen, maar bij een grotere opkomst zullen we noodgedwongen moeten uitwijken naar een andere locatie”, zegt Quinten Van Laer.