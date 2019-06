Jongeren promoten petanquesport Alfons Schryvers

17 juni 2019

Voor het 24ste traditionele petanquetoernooi van de Kapelse Jong Vld waren niet minder dan 24 ploegen ingeschreven. Door het succes moest er niet alleen gespeeld worden op de bestaande petanquebanen maar ook op het pleintje ernaast in het gemeentepark. Met deelnemende ploegen uit onder meer Wommelgem en Wijnegem is het evenement in al die jaren uitgegroeid tot een klassieker en de populariteit blijft stijgen. Het is een echte promotie geworden voor de petanquesport, waar ook steeds meer jongeren zich voelen toe aangetrokken. Niet enkel getrainde petanquespelers maar ook beginnelingen waren meer dan welkom. Er werd gespeeld met ploegen van 3 personen. De finale werd betwist tussen RAPC en Muscles from Brussels. Winaars werden Muscles from Brussels. Een gevreesd team dat al meerdere malen heeft deelgenomen en geregeld met prijzen aan de haal ging. Volgend jaar organiseert de Kapelse Jong Vld haar jubileumtornooi eveneens in het gemeentepark.