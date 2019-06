Jongeren nemen sportveld in gebruik Alfons Schryvers

26 juni 2019

16u14 34 Kapellen Met een wedstrijdje minivoetbal tussen bewoners van het asielcentrum en plaatselijke jongeren is op het terrein van de voormalige militaire atletiekpiste van de kazerne Bauwin, in Kapellen-Hoogboom, een nieuw multifunctioneel sportveld in gebruik genomen.

“Kapellen is een sportieve gemeente maar we hadden vastgesteld dat er in de wijk Hoogboom nauwelijks een voetbalveldje voorhanden was”, zegt sportschepen Hoen Helsen (Open Vld). “Het sportveld is bedoeld voor kinderen van buurtbewoners, leerlingen van de gemeenteschool De Platanen, de buitenschoolse kinderopvang ‘t Egeltje en bewoners het opvangcentrum Fedasil. Bedoeling is om op het terrein later eveneens een petanqueveld aan te leggen. Het sportveld is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”

Het nieuwe multifunctioneel sportveld is aangelegd op de vroegere militaire sportsite achter de kazerne in de Bauwinlaan en achter de gemeenteschool De Platanen. De toegang is mogelijk via het pad naast de gemeentelijke magazijnen op het einde van de Bauwinlaan. Het sportveld is volledig afgesloten, beveiligd en bestaat uit onder meer uit een voetbalveldje en de mogelijkheden om er ook volleybal en basketbal te spelen. Het project heeft meer dan 60.000 euro gekost.