Jongeren in de ban van gedichten en poëzie Alfons Schryvers

01 februari 2020

In Kapellen staat de eerste week van februari alles in het teken van poëzie en gedichten. Onder leiding van leerlingen van de Academie, afdeling Woord, werd eerst een wandeling gemaakt met onderweg spontane poëtische optredens. De gedichten, en woorden, die onderweg bijeen werden gesprokkeld, kregen in de bib een plaats op de poëziemuur. Haikukern Karumi palmt op maandag 3 februari de leeszaal van de bibliotheek in (Dorpsplein 15). Karumi laat je tussen 14 en 16 uur kennismaken met haiku’s en toont hoe je aan de slag gaat. Bovendien krijg je een demonstratie kalligrafie van haiku’s op bladwijzers. Deze activiteit is eveneens gratis. Alle kinderen tussen 6 en 12 zijn op woensdag 5 februari van harte welkom in de bib voor een namiddagje poëzieplezier. Luk Depondt geeft een workshop poëzie voor kinderen. Hij werkt met grote prentenboeken, afbeeldingen en teksten. De kinderen gaan speels aan de slag met gedichten via klanken, ritmes, tekenen en schrijven. Deelnemen kost 2 euro inschrijven doe je via de webwinkel op www.kapellen.be.