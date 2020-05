Jonge ondernemer introduceert de ‘poké bowl’ in Kapellen: “De variatiemogelijkheden maken dat iedereen het lekker kan vinden” emz

07 mei 2020

20u06 28 Kapellen Kenneth Jonckers (27) uit Kapellen gaat dit weekend van start met een afhaaldienst in zijn gloednieuwe restaurant ‘Nui Poké’. Zo kan hij ondanks de coronacrisis de ‘poké bowl’ toch bekendheid laten verwerven in zijn gemeente. “Kapellen beschikt eigenlijk over weinig horecazaken waar klanten snel gezonde maaltijden kunnen halen. Daar wilde ik verandering in brengen”, zegt Kenneth.

De Kapellenaar is niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens zijn studies toegepaste informatica in Leuven richtte hij in 2013 een eenmanszaak op waarmee hij andere bedrijven helpt om hun website succesvoller te maken. Bij zijn vervolgstudie ‘Advanced Business Management’ werkte hij met drie andere studenten cadeauboxen met kleine flesjes Belgische gin uit als mini-onderneming. Dat groeide in 2017 uit tot het volwaardig bedrijf ‘Gintermezzo’. Na verloop van tijd verkocht Kenneth zijn aandelen aan zijn medevennoot, die de zaak vandaag de dag alleen voortzet.

Gezonde maaltijd

Nu is het tijd voor onderneming nummer drie. Met zijn poké bowl-restaurant wil hij iedereen laten kennismaken met een gerecht oorspronkelijk uit Hawaii. “Zelf leerde ik de ‘poké bowl’ kennen op een citytrip in Duitsland. Het oogt lekker, het is snel bereid en ook nog eens gezond. De basis voor de maaltijd is salade of rijst en wordt aangevuld met allerlei groenten, fruit, kip, vis, tofu en andere toppings. Ook Kapellen is daar klaar voor. Door de variatiemogelijkheden kan iedereen het lekker vinden.”

De opening van ‘Nui Poké’ stond gepland voor eind maart. Daar stak de coronacrisis echter een stokje voor. “De timing kon eigenlijk niet slechter. Maar ik ben positief gebleven. Met een takeaway in het weekend kan ik alsnog starten”, besluit Jonckers.

‘Nui Poké’ bevindt zich in Gasstraat 2 in Kapellen. Poké bowls afhalen in ‘Nui Poké’ kan voorlopig enkel in het weekend op zaterdag en zondag tussen 17 uur en 20 uur 30. Meer informatie en de volledige menu is te vinden op www.nuipoke.be.