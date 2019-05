Jonas (49) bereikt als eerste Belg top van 8.463 meter hoge Makalu Alfons Schryvers

22 mei 2019

15u11 4 Kapellen Op 5 april vertrok Kapellenaar Jonas Lohaus (49) voor 8 weken naar Nepal. Zijn doel was om als eerste landgenoot op de top te staan van de 8.463 meter hoge Makalu. Donderdag 16 mei kon hij de nationale driekleur laten wapperen op de vierde hoogste berg ter wereld. Tijdens de klim trotseerde Jonas een zuurstoftekort en stormwinden.

Als lid van de klim- en bergsportfederatie heeft Jonas Lohaus al jaren ervaring als klimmer in het hooggebergte. Op zijn palmares staan al verschillende bergreuzen maar de 8.463 meter hoge Makalu in Tibet ontbrak nog. Zo zou hij de eerste Belg die worden die de top haalt.

Na maanden van voorbereidingen en acclimatiseren vertrok Jonas op Zaventem naar Kathmandu. Na de nodige afspraken met de sherpas ging de reis enkele dagen later met de jeep tot in Num. Vandaar was het nog 10 dagen wandelen tot in het basiskamp, inclusief 2 rustdagen.

“Op maandag 13 mei zijn we vertrokken uit het basiskamp om uiteindelijk op woensdag 15 mei te kunnen vertrekken vanuit het voorlaatste kamp op weg naar de top” verteld Jonas. “We moesten er wachten tot 18 uur om te kunnen vertrekken. Er stond te veel wind. We hebben direct onze zuurstoffles aangedaan. Dat betekende een extra gewicht van 4,5 kilo. Op stand 1 heb je zuurstof voor 18 uur, op stand 2 is dat 9 uur en stand 6 is goed voor zuurstof voor 6 uur. We vertrokken voor een tocht van 12 uur maar al snel bleek dat dit te optimistisch was.”

Zuurstoftekort

De eerste uren van de klim vroeg Jonas zich geregeld af wat hij aan het doen was. “Ik haatte dat zuurstofmasker, ik geraakte niet vooruit en dacht dat ik het nachtje doorklimmen niet zou aankunnen en zou moeten omdraaien. Toen dacht ik aan al mijn opofferingen van de laatste weken en aan alle positieve en negatieve,zaken in mijn leven. Als ik zou omdraaien, moest het om een gegronde reden zijn, en niet omdat ik het niet leuk vond. Om 20.30 uur waren we aan het laatste kamp voor de top. Rond middernacht begonnen we aan het laatste stuk naar de top. Na meer dan 5 uur stappen, was ik op een hoogte van 7.860 meter en had ik ongeveer 380 hoogtemeters afgelegd.”

Sherpa kwijt

“Om 1.30 uur kreeg ik een nieuwe fles zuurstof op een hogere stand en begon ik andere klimmers in te halen en voorbij te steken. Om 4 uur kwam de zon op. Dat was een magisch moment. Ik was nu meer dan negen uur onderweg en zat iets boven 8.100 meter. Het was duidelijk dat ik de top ging halen. Enkele uren later had ik nog maar 5 procent zuurstof en moest ik op de sherpa wachten. Na een half uur wachten kwam hij niet opdagen en besloot ik om zonder hem verder naar de top te gaan en daar op hem te wachten. Op de top stonden zes Indiërs aan te schuiven voor hun foto. Terwijl ik aan het wachten was, viel ik zonder zuurstof. Dat is geen probleem, zolang je niet beweegt. Ik nam wat selfies en plots stond de sherpa achter mij zonder rugzak en zonder zuurstof. Hij had alles 500 meter lager achtergelaten om zelf ook de top te kunnen bereiken. Stap per stap daalde ik langzaam terug naar zijn rugzak.”

Windstoten

“De nieuwe zuurstof heb ik onmiddellijk op de hoogste stand gezet. De afdaling verliep vlot en rond 14 uur waren we, na 14 uur klimmen en dalen, terug in het laatste kamp van waaruit we vertrokken waren. De verdere afdaling was een helse onderneming met storm en wind tot 110 kilometer per uur.”

Dezelfde beklimming stonden nog zes andere klimmers op de top. Een Indische klimmer stierf van uitputting.

Op 31 mei is Jonas terug in het land.