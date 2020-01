Jobstudenten café De Pastorie doneren fooien aan Animals Australia: “Minstens even cruciaal als Notre-Dame” emz

10 januari 2020

09u45 0 Kapellen De jobstudenten van café De Pastorie in Kapellen besloten hun fooien te doneren aan het goede doel Animals Australia. Zo willen ze op een laagdrempelige manier hun steentje bijdragen: “Het is van groot belang dat we helpen om het wildleven te herstellen”, zegt initiatiefneemster en jobstudente Renée Van Den Bergh (20).

De verwoestende bosbranden blijven Australië in de greep houden. De dieren en hun natuurlijke leefomgeving krijgen het daardoor zwaar te verduren. Niet alleen de Kapelse zussen van kledingmerk Very Important Animals, maar ook de jobstudenten van café De Pastorie beseffen dat: “Op sociale media wordt er opgeroepen om solidair te zijn. Maar als student is dat niet altijd even makkelijk, omdat organisaties meestal vragen minstens twintig euro te storten. Vaak moet dat dan ook nog eens met VISA gebeuren, wat de meeste studenten niet hebben. Aangezien we merken dat we hier in De Pastorie wel wat fooien krijgen, hebben we besloten die dan als groter bedrag samen te doneren”, vertelt Renée.

Animals Australia

Sinds donderdagavond staat op de toog van De Pastorie een bokaal met een woordje uitleg naast waar de cafégangers hun bijdrage kunnen leveren: “Ik heb dat concept opgepikt in een koffiebar in Mechelen, waar ik zelf interieurvormgeving studeer aan de Thomas Moore Hogeschool”, legt Renée uit. De jobstudenten hopen heel wat geld in te zamelen ten voordele van de ecologische ramp: “Bij de brand van de Notre-Dame is er op één dag 700 miljoen euro opgehaald. Wat de Australische bosbranden betreft is er een veel minder groot draagvlak, hoewel die hulp toch veel crucialer is?”, besluit Renée.