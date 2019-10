Jobbeurs in sporthal Alfons Schryvers

17 oktober 2019

12u46 0 Kapellen De gemeenten Kapellen en Stabroek organiseren op dinsdag 5 november een jobbeurs in samenwerking met Selab en VDAB.

Bedoeling is vooral om mensen uit de regio de kans te geven om dicht bij huis te werken. Werkzoekenden en mensen op zoek naar een stageplek zijn van 13 tot 18 uur welkom in de sporthal in Putte (Klinkaardstraat). De toegang is gratis. Er tekenen niet minder dan 42 standhouders present: diverse ondernemers en overheden uit de regio, Defensie, NMBS, politie, brandweer, havenbedrijven, groothandels, interimkantoren. Iedereen die op zoek is naar een eerste werkervaring, of een nieuwe professionele uitdaging, is meer dan welkom. Voor bezoekers is het aan te raden om voldoende kopieën van hun cv mee te brengen. Die kunnen dan meteen achtergelaten worden bij bedrijven die interessant lijken.

Meer over Defensie

NMBS

Selab

Stabroek

Klinkaardstraat

Kapellen

Putte

VDAB