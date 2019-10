Jeugdhuis Zwarte Paula neemt nieuwe start: “We zijn erg gemotiveerd” Alfons Schryvers

15u09 0 Kapellen Na een onderbreking van enkele maanden heeft, aan de Stationsstraat 12 op de hoek met de Vredestraat, het Kapelse Jeugdhuis Zwarte Paula opnieuw haar deuren geopend. Volgens voorzitter Jannes De Cuyper is de nieuwe ploeg erg gemotiveerd.

De nieuwe ploeg wil klein starten om eerst alles op orde te brengen. Nadien willen ze uitpakken met nieuwe initiatieven zegt de voorzitter. “Wij zijn het enige echte jeugdhuis van Kapellen, een plaats waar jongeren even al hun zorgen kunnen vergeten en contact kunnen leggen met andere jongeren. Voorlopig zijn we tweemaal per maand open. De info hierover kan je vinden op onze Facebookpagina. Daarnaast is het bedoeling om ons lokaal eveneens open te stellen voor activiteiten van Kapelse jeugdverenigingen in de hoop dat ze nadien de weg naar het jeugdhuis gemakkelijk zullen vinden. Jeugdverenigingen kunnen bijvoorbeeld het café openhouden en werken rond een bepaald thema.”

Op lange termijn zal gezocht worden naar een ruimere locatie voor het jeugdhuis. Door de afbraak van hun vroeger lokaal Den Biz moesten de jongeren, eind vorig jaar, noodgedwongen uitwijken naar een andere locatie. De gemeente Kapellen neemt drie jaar lang de maandelijkse huur van de locatie, het vroegere café De Vrede, voor zijn rekening.