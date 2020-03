Jeugdboekenmaand laat jongeren bibliotheek ontdekken Alfons Schryvers

01 maart 2020

11u56 0

In Kapellen is de jeugdboekenmaand gestart met een opvallend initiatief. Jongeren konden er in de hoofdbibliotheek, aan het Dorpsplein, zelf een kunstwerk fietsen. Het principe was simpel maar geniaal. Een begeleider gooide verf op een doek die de jongeren als fietsend konden laten draaien met als resultaat uiteenlopende en unieke kunstwerken.

Bedoeling van de verschillende activiteiten is de jongeren op een aangename mannier kennis te laten maken met de bibliotheek zegt cultuurschepen An Stokmans (Open Vld). “De activiteiten werken drempelverlagend en zijn een uitdaging voor de meeste jongeren. Als we jongeren hiermee hun eerste stap naar de bibliotheek kunnen laten zetten is ons opzet geslaagd”. De volgende weken gaan de activiteiten in het kader van de jeugdboekenweek gewoon verder. Zaterdag 7 maart, om 10.30 uur, is er in de hoofdbibliotheek, aan het Dorpsplein, de interactieve theatervoorstelling “Pieter Konijn” bestemd voor kleuters. In het filiaal Putte aan de Ertbrandstraat, kunnen woensdag 11 maart, van 14 tot 16 uur, kinderen van 6 tot 9 jaar deelnemen aan een workshop creatieve kunst. Woensdag 18 maart, van 14 tot 16 uur in de hoofdbib aan het Markplein, zorgt de Kapelse Academie voor een workshop waarmee ze jongeren, van 6 tot 9 jaar, de knepen van het kunstvak leren. Alle activiteiten zijn gratis maar inschrijven via de webwinkel is noodzakelijk. Bij komende informatie, en inschrijvingen, via www.kapellen.bibliotheek.be