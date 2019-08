Jeugd geniet van eerste editie Film in het Park Alfons Schryvers

21 augustus 2019

In Kapellen is dit jaar voor het eerst gestart met filmvoorstellingen in het park. In de namiddag konden jongeren genieten van de jeugdfilm “Angry Birds”. Deze film is gebaseerd op het ontzettend populaire videospel voor jongeren. De keuze voor deze film werd gemaakt door de Kapelse Jeugdraad. Door een stroompanne, in een gedeelte van Kapellen, moest de start van de jeugdfilm echter met een uurtje uitgesteld worden en kon hij pas om 16 uur beginnen. Ongeveer tweehonderd jongeren jongeren nestelden zich knusjes in het gras, of een eigen stoeltje, om gratis van de namiddagfilm te genieten en konden hun eerste filmvoorstelling in open lucht wel smaken. ’s Avonds was het de beurt aan volwassenen om naar de voorstelling van de film “The Greatest Showman” te komen kijken. Voor hen werd 2 euro per persoon aangerekend. De organisatoren Wim Versees en Thomas De Bruyn, beiden van Kapellen, was best tevreden met de opkomst. “Het ging heel hard op de sociale media en het resultaat was evenredig. Een nieuw initiatief moet altijd groeien maar ik heb begrepen van de toeschouwers dat ze het aangenaam vonden. Uiteraard was het schitterende weer een belangrijk element in hun waarderingscijfer. We zijn ook organisatoren van Kapellen Zingt, op donderdagavond, en de infrastructuur die hiervoor nodig is kan nu dubbel gebruikt worden”. Gezien het succes is de kans reëel dat er volgend jaar een nieuwe editie komt van “Film in het Park”