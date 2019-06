Jeaninne van café Verli stopt ermee Alfons Schryvers

24 juni 2019

10u53 0 Kapellen Jeaninne Van Dooren (65) stopt met tappen in café Verli en gaat met pensioen. Bijna een kwart eeuw lang was zij het gezicht van het liberale café aan de Hoevensebaan in Kapellen. “Blauwe politici zoals Patrick Dewael, Guy Verhofstadt en Bart Somers stonden ooit aan mijn toog. Maar ook een rasechte socialist als Louis Tobback heeft hier pinten gedronken.”

Café Verli is al jaren de thuisbasis van de plaatselijke Open Vld, vroeger heette het nog Liberaal Huis. “Tweeëntwintig jaar geleden zocht men iemand om het café open te houden”, vertelt Jeaninne. “Ik wist niet precies waar ik aan begon maar al snel voelde ik mij geroepen om cafébazin te worden en werden de klanten echte vrienden. We zijn dan wel een politiek getint café, maar hier is iedereen welkom.”

In de loop der jaren stonden heel wat belangrijke politici aan haar toog. “Meestal werden ze op sleeptouw genomen door onze burgemeester Dirk Van Mechelen. Hier zijn heel wat verkiezingsoverwinningen gevierd en minder goede uitslagen weggedronken. Bij een overwinning stonden ze soms te dansen op het biljart en de eerste keer dat Dirk Van Mechelen minister werd, stroomden hier ruim vierhonderd sympathisanten toe. Toen stond niet alleen het café boordevol, ook de straat zag toen zwart van het volk. Verkiezingsdagen waren altijd moeilijk in te schatten. Je wist nooit vooraf of het werken was tot vroeg in de morgen of dat het een tamelijk rustige avond zou worden.”

Feestjes

Er waren ook heel wat feestjes die niet politiek getint waren. “Wat mij zal bijblijven, is het onverwachte geboortefeestje van Flo, de dochter van Ingmar De Vos. Het meisje is ondertussen zestien. Bijna tegen sluitingstijd belde hij of het nog mogelijk was met enkele vrienden iets te komen drinken. Het werd een feest dat nog uren duurde. En bij het feestje voor mijn zestigste verjaardag zat het café urenlang vol.”

Ook de klanten dragen Jeaninne op handen en zullen haar ongetwijfeld missen. “Het is een speciale”, zegt Jos Van Hoof. “Je kunt alles tegen haar zeggen maar je moet wel rekening houden met een gevatte reactie. Zij is eerlijk met de klanten en altijd positief ingesteld. Wie haar opvolgt, moet zeker niet proberen om haar na te doen. Er is maar één Jeaninne.”

Opvolger

Momenteel is de Liberale Werking, eigenaar van het café, nog op zoek naar een opvolger. “Er hebben zich enkele mensen aangeboden en de gesprekken lopen nog. Ik hoop spoedig een beslissing te kunnen nemen. In elk geval zal de Verli open zijn tijdens de wielerwedstrijden voor Kapellen Kermis op dinsdag 30 juli. Dat is een topdag die geen enkele café-uitbater wil missen.” Of Jeaninne haar klanten gaat missen? “We zien wel. Ik kijk nu vooral uit naar de zondagen dat ik niet meer hoef te werken.”