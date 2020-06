Jan Van Dijck sleept Cultuurprijs in de wacht: “Ik wil ook minderbedeelden laten genieten van het cultuuraanbod” emz

03 juni 2020

19u24 1 Kapellen De sociaal-artistieke kunstenaar en coördinator van Doedèskadèn vzw Jan Van Dijck (60) gaat aan de haal met de Kapelse Cultuurprijs 2020. “Ik wil ook minderbedeelden laten genieten van vrije tijd en het cultuuraanbod”, vertelt hij.

In maart konden de inwoners van de gemeente stemmen op de negen genomineerden voor de Kapelse Cultuurprijs. Fotograaf en gemeentelijk communicatiemedewerker Luk Vilain - die overigens zelf genomineerd was - bracht Jan Van Dijck naar voren als kandidaat. Die laatste haalde dan ook de Kapelse Cultuurprijs binnen. Hij ontvangt een geldprijs ter waarde van 750 euro en een aandenken ter waarde van 250 euro. Door de coronacrisis kon de uitreiking van de Kapelse Cultuurprijs niet doorgaan op het jaarlijks familiefestival Pulptuur.

Cultuur voor iedereen

Van Dijck organiseert met zijn vzw cultuurgerelateerde activiteiten zoals theatervoorstellingen voor kansarmen uit de gemeente. “Met Doedèskadèn proberen we ervoor te zorgen dat iedereen kan participeren in het culturele aanbod. De Cultuurprijs is tegelijkertijd dus ook een erkenning voor de minderbedeelden die daaraan deelnemen”, vertelt hij.

Een deel van het geld zal hij investeren in kunstprojecten van twee individuen die hij in de voorzieningen en op de voedselbedeling heeft leren kennen. Ook wil hij ‘Atelier 138' van vzw Albe steunen. Daarnaast plant hij minderbedeelden te trakteren op een culturele uitstap naar Brussel. “Hopelijk is de tentoonstelling van Keith Haring nog te bezichtigen.” Op die manier besteedt hij het geld exact voor hetgeen waardoor hij verkozen is.