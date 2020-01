Irma Plompen blaast honderd kaarsjes uit Alfons Schryvers

07 januari 2020

In het Kapelse Woonzorgcentrum Zonnewende is de honderdste verjaardag gevierd van Irma Plompen. Deze geboren, en getogen, Stabroekenaar had jarenlang een textielwinkel op het Werfken. Ze was een goede naaister en groeide uit tot één van de bekendste inwoners van Stabroek. Toen ze 98 werd verhuisde ze naar het Kapelse Woonzorgcentrum. Irma is nog in uitstekende gezondheid en neemt deel aan haast alle activiteiten van het WZC. Namens de 250 bewoners van het WZC wenste directeur Guy Henkens Irma van harte proficiat. “In je geboortejaar werden de Oostkantons bij België gevoegd en op het Antwerpse Kiel hadden de Olympische spelen plaats met een gouden medaille voor de Belgische voetbalploeg. Met daarbij je geboorte was het dus zeker een succesvol jaar. Ik wil je ook honderdmaal bedanken voor het type persoon die je bent. Altijd goed gezind en opgewekt. Misschien is dat wel het recept om honderd te worden”. Zowel namens het WZC, als het Kapelse gemeentebestuur, werden bloemen overhandigd. Irma kreeg ook een ondertekende foto van het koningspaar. Daarna werd een enorme taart aangesneden en geklonken op de gezondheid van Irma.