Inwoners Kapellen kunnen zorgverleners aan garage of oprit laten parkeren dankzij parkeersticker emz

13 oktober 2020

14u45 4 Kapellen Voor zorgverleners aan huis is het niet altijd evident om parkeerplaats te vinden in het drukke dorpscentrum. Daarom lanceert gemeente Kapellen het concept van zorgparkeren: wie een parkeersticker aan zijn garage of oprit hangt, geeft zorgverleners toestemming om tijdelijk plaats te nemen op de parking die normaal voorbehouden is voor de bewoner. Aangezien het reglement van kracht is voor politiezone Noord, is de parkeersticker ook geldig in Stabroek.

Het project kwam er op vraag van thuisverplegers. “Ze hebben hele drukke werkdagen. Als ze bij hun patiënten ter plaatse moeten komen, verliezen ze vaak tijd bij het zoeken naar een parkeerplaats”, aldus gezondheidsschepen Ria Van Oncen (Open Vld). Dikwijls bevinden die parkeerplaatsen zich niet direct aan de woning van de patiënt. “Zeker in het centrum is er een hoge parkeerdruk”, vertelt mobiliteitsschepen Koen Helsen (Open Vld).

Wisselwerking

Met het ‘zorgparkeren’ wil de gemeente Kapellen voor dat probleem een oplossing bieden. “Dat is heel simpel. Dikwijls staat er overdag aan de garagepoort of op de oprit geen auto. Burgers kunnen met een ‘zorgparkeersticker’ aangeven dat ze hun parkeerplaats tijdelijk ter beschikking stellen van zorgverleners. We rekenen op de goodwill van onze inwoners.”

“Zorgverleners als dokters, thuisverplegers, kinesisten... met een erkend RIZIV-nummer leggen eenzelfde sticker achter hun voorruit. Een duidelijke wisselwerking. Door dichterbij te kunnen parkeren, hebben de zorgverstrekkers meer tijd om bij hun patiënt te spenderen”, aldus Van Oncen.

Het erkende systeem maakt dat de politie de parkerende zorgverleners niet kan beboeten als ze op een plaats staan die eigenlijk voorbehouden is voor een bewoner. Het is de bedoeling dat de zorgverleners kort parkeren met een maximale duur van 45 minuten. “Er ligt ook een telefoonnummer bij de sticker. Zo kan de buur de geparkeerde zorgverlener contacteren met de vraag om het voertuig te verplaatsen als dat nodig is”, aldus Van Oncen.

Vragende partij

Dinsdag werd de eerste sticker in Kapellen aangebracht op de garagepoort van Marc Gorremans op de Koerspleindreef. Marc en zijn vrouw zijn al langer vragende partij voor een dergelijk systeem. “Dikwijls wordt er bij gebrek aan parking op het voetpad geparkeerd. Dat belemmert echter schoolkinderen. Daarom wil ik ook een oproep doen om met deze sticker parkeerplaatsen te laten voor wie die nodig heeft”, zegt Gorremans.

De parkeersticker aanvragen kan via het e-loket op de gemeentelijke website of via het administratief centrum.