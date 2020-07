Interactieve ‘staycation’: gemeente Kapellen lanceert #tofineigenhof emz

10u21 0 Kapellen Door de coronacrisis zijn we voor de zomervakantie meer dan ooit aangewezen op eigen dorp, streek en land. Daarom lanceert de gemeente Kapellen #tofineigenhof. Het gemeentelijk magazine biedt een alternatief vrijetijdsaanbod met dertig pagina’s tips voor alle leeftijden.

Op de zomer van 2020 kunnen we geen beter woord plakken dan ‘Staycation’. Met dat in het achterhoofd komt de gemeente Kapellen op de proppen met #tofineigenhof. Ze wil haar inwoners duidelijk maken dat er ook in eigen tuin of op eigen terras van alles te beleven en ontdekken valt. En ook in eigen gemeente. “Want de mooiste bestemming van het land, hoef je dus helemaal niet zo ver te zoeken...”, klinkt het.

Interactief

De hashtag wil de gemeente op verschillende manieren waar maken. Onder meer met zoektochten, spelletjes, wandelingen, fietstochten, tuinieren, uitdagingen, tentoonstellingen, barbecueën, work-outs in het gemeentelijke magazine #infokapellen, dat binnenkort bij iedere Kapellenaar in de brievenbus valt. Daarbij zitten ook acht gratis postkaarten: 3 keer met ‘Groeten uit eigen hof’ en 5 keer met ‘Groeten uit Kapellen’.

Aan de nieuwe actie is ook een interactief kantje verbonden. Wie de gemeentelijke tips gebruikt, kan foto’s en filmpjes op sociale media delen met #tofineigenhof bij activiteiten in eigen tuin. Is het elders in Kapellen, gebruik dan #thuisinkapellen. Geen inspiratie? Zoek dan de hashtag op sociale media en zo zijn foto’s en filmpjes van andere Kapellenaren terug te vinden. Met de foto’s en filmpjes zijn er prijzen te winnen, ook voor wie niet op sociale media actief is. Het gaat onder meer over spelmateriaal, hangmatten, boeken en waardebonnen.