Ingmar De Vos nu ook lid ASOIF Alfons Schryvers

21 mei 2019

15u22 3 Kapellen Kapellenaar Ingmar De Vos zet zijn cariere binnen de paardensport verder. Recent is hij verkozen tot raadslid van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF). Dat is een organisatie waarin alle olympische sporten vertegenwoordig zijn.

Ingmar was al voorzitter van de Internationale Ruitersportfederatie, verantwoordelijk voor de ruitersport binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De meeste dagen van het jaar woont Ingmar in het Zwitserse Lausanne. Vanuit zijn kantoor leidt hij de internationale paardensportwereld. De Vos, die nooit zelf aan ruitersport heeft gedaan, kwam in het wereldje terecht door zijn mentor, de voormalig Kapelse burgemeester Jacky Buchmann.