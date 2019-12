In week tijd 326 exemplaren van boek ‘Louwke’ verkocht Alfons Schryvers

17 december 2019

12u11 0 Kapellen Het boek Louwke over de geschiedenis van het standbeeld in het centrum gaat verrassend vlot over de toonbank. Er werden al 326 exemplaren van de 500 verkocht, en dat in één week tijd. Wie het graag nog als kerstgeschenk wil geven, haast zich best.

Het standbeeld ‘De treurende moeder’ dat alle Kapelse oorlogsslachtoffers uit beide wereldoorlogen herdenkt is in Kapellen beter bekend onder de naam ‘Louwke Poep’. Het beeld staat al 93 jaar in het centrum van de gemeente. In opdracht van het gemeentebestuur kroop auteur Christophe Matthijssens in de pen om de geschiedenis van Louwke te vertellen.

Louisa

“Het was opvallend dat over de bekendste inwoner van Kapellen nog nooit een boek is uitgegeven. Een van de hoofdstukken is gewijd aan de bijnaam van de Treurende Moeder”, vertelt Christophe Mattijssens. “Niet iedereen is gelukkig met de bijnaam Louwke Poep. De jonge vrouw die model stond voor het beeld, gemaakt door Theo Blickx, heette Louisa en droeg altijd een kapmantel. Al snel kreeg ze de bijnaam Louwke Poep omdat haar achterwerk nogal uitsteekt. Speciaal voor het boek heb ik de geschiedenis, en de plannen voor het monument, uit de doeken gedaan.”

Oude foto’s

Er staan oude en recente foto’s in het boek. Matthijssens zocht eveneens de biografieën op van alle Kapelse gesneuvelden en hij vermeldt ook de plaatsen waar zij worden herdacht. Om het een beetje ludiek te maken staan er ook Kapelse recepten in het boek. “Maar het boek is in eerste instantie een eerbetoon aan de onvoorwaardelijke liefde tussen Louwke en de Kapellenaren en een eerbetoon aan alle Kapellenaren die sneuvelden in de wereldoorlogen. Iedere gemeente heeft wel een oorlogsmonument, maar dit beeld is groots in zijn eenvoud.” Het boek is alleen te koop bij de gemeente Kapellen in het Administratief Centrum op de Antwerpsesteenweg 130 en telt 216 pagina’s met meer dan driehonderd foto’s en illustraties. Het naslagwerk kost 19,95 euro.