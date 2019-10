Ijspiste met nieuwe uitbaters en nieuw concept Alfons Schryvers

22 oktober 2019

De jaarlijkse ijspiste, op het Dorpsplein in het centrum van Kapellen, zal er dit jaar anders uitzien. De vroegere tent is vervangen door een centraal houten Oostenrijkse chalet die als het ware op het ijs staat. De chalet heeft een aangepaste kinderhoek en een verwarmd buitenterras. De overdekte schaatspiste, van 500 vierkante meter, heeft een capaciteit van 250 schaatsers en de machinerie voor de schaatsbaan is CO2-neutraal. Er kan geschaatst worden van 5 december tot en met 5 januari.

Winter is in Kapellen al jarenlang schaatsplezier op het Dorpsplein, in het centrum van de gemeente. Het contract met de vorige uitbater van de ijspiste was afgelopen en daarom ging de gemeente op zoek naar nieuwe uitbaters. Die werden gevonden bij de plaatselijke ondernemers Koen Van Hecke (Veehoeve) en Wesley Loopmans (B-Lite) met steun van de vorige uitbater Bruno Van de Meulebroecke die al heel wat jaren ervaring op de teller heeft. Meteen krijgt de ijspiste een stevige Kapelse verankering. Het trio trekt alle registers open om te zorgen voor winterpret en gezelligheid tijdens de koudste dagen van het jaar. Opvallende nieuwigheid is een flink uit de kluiten gewassen houten Almhut met uitzicht op de schaatspiste. De schaatsers kunnen er als het ware rond schaatsen. Voor ouders, of begeleiders, altijd leuk om hun kinderen van nabij te zien schaatsen. De chalet is aangevuld met een verwarmd buitenterras. De chalet zal ook uitgroeien tot centrale plaats voor verschillende thema-avonden. Bezoekers die verlekkerd zijn op smoutebollen komen ook dit jaar aan hun trekken. Het bekende kraam is opnieuw van de partij.

Themadagen

Elke zondag van 11 tot 13 uur blijft het ijs voorbehouden voor kinderen tot 6 jaar en hun (groot)ouders. Kinderen kunnen op de foto met mascotte Oscar de ijsbeer of zelfs een rondje met hem schaatsen. Er zijn ook sleetjes, looppinguïns en schaatsbananen ter beschikking voor de allerkleinsten. Met start to skate kan iedereen, elke zaterdag vanaf 14 december, leren schaatsen of hun schaatstechniek bijschaven. Rolstoelgebruikers, en personen met een beperking, kunnen zich in alle rust op het ijs begeven. Hiervoor worden pinguïns en extra begeleiding voorzien. 50-plussers kunnen elke maandag, dinsdag en donderdag, van 11.30 tot 13 uur, genieten van een voorbehouden schaatsbeurt. Op 31 december, oudejaarsavond, zal de piste geopend zijn tot 18 uur. Vanaf 22.30 uur is de chalet opnieuw open om samen met iedereen af te tellen naar het nieuwe jaar en dan stevig te klinken. Je kunt genieten van de sfeer tot 1 uur. Hiervoor is inschrijven een absolute must. Omwille van veiligheidsredenen op het plein is het aantal deelnemers immers beperkt. Een gewone schaatsbeurt kost 7 euro inclusief schaatsen en 5 euro met eigen schaatsen. Er is ook mogelijkheid om een 5- of 10-beurtenkaart aan te kopen. Het volledige programma, groepstarieven en activiteiten, zijn te vinden op www.kapalpen.be