Icoon buitenschoolse kinderopvang 't Egeltje in een nieuw jasje gestoken

18 mei 2020

18u14 0 Kapellen Het logo van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Egeltje in Kapellen is in een nieuw jasje gestoken. De bezieler van de metamorfose van de egel is Tom Willemen. Hij is zelf begeleider in de opvanglocatie en tegelijkertijd ook freelance grafisch ontwerper.

Door de coronacrisis vond de buitenschoolse kinderopvang in Kapellen plaats in de scholen zelf in plaats van in ‘t Egeltje. Sinds vrijdag zijn de scholen echter opnieuw open. Daardoor gaan de kinderen ook opnieuw naar ‘t Egeltje. Het icoon van de buitenschoolse kinderopvang werd in de afgelopen periode in een nieuw jasje gestoken. Maandag toonde het gloednieuwe egeltje zich voor het eerst in de opvanglocaties.