Huwelijksfotografen schenken volledig trouwfeest weg ter waarde van 10.000 euro emz

04 februari 2020

18u05 1 Kapellen In 2021 bestaat het fotografencollectief iso800 tien jaar. Om dat jubileum te vieren doet het één koppel een volledig trouwfeest cadeau ter waarde van 10.000 euro.

Wie jarig is, trakteert. Zo redeneerden Jonathan Debeer en Christophe De Mulder, oprichters van iso800. Het foto- en videocollectief, voornamelijk gespecialiseerd in huwelijken, bestaat in 2021 tien jaar. “We zochten een dream team van tien zogeheten wedding vendors bij elkaar. Samen geven we voor 10.000 euro aan diensten weg aan een koppel dat in 2021 in het huwelijksbootje stapt”, klinkt het.

Make up-artieste en bruidstaart

De prijs omvat een wedding planner en persoonlijk geïllustreerde uitnodigingen tot een DJ, een bruidstaart en trouwringen. Ook het bruidsboeket, een ceremoniespreker, een huwelijksvideo, foto’s, een photo booth en een haartooi- en make up-artieste. Wie iso800 boekt voor zijn huwelijk, maakt kans op het luxueuze pakket. Nog voor de zomer wordt het gelukkige koppel uitgekozen.

Meer informatie via iso800 photography.