Huwelijksfotografen maken liefdesbriefvideo’s voor koppels emz

30 april 2020

11u26 0 Kapellen Door de coronacrisis kunnen ook huwelijken voorlopig niet doorgaan. Bij de huwelijksfotografen zakt de grond weg onder hun voeten. De fotografen van iso800 uit Kapellen werkten daarom het concept van ‘Love Letter Video’ uit, waarin koppels al dan niet met liefdesbrief hun gevoelens voor elkaar uitspreken. Op die manier kunnen koppels op hun origineel geplande trouwdatum toch op een speciale dag beleven.

Het resultaat daarvan is een korte, gemonteerde video van ongeveer twee minuten waarin koppels de liefde voor elkaar in hun verf zetten. Dat gaat gepaard met een fotoshoot. Vanaf de coronamaatregelen het toestaan, hopen de huwelijksfotografen van iso800 over heel Vlaanderen mooie woorden in hun camera te horen en verstrengelde blikken in hun lens te zien.

De ‘Love Letter Video’ is een verwenpakket met een video- en fotoshoot van ongeveer twee uur. De locatie en muziek is te kiezen uit een lijstje. De prijs bedraagt 399 euro. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.iso800.be.