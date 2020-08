Exclusief voor abonnees Horecazaken reageren verheugd op bijgestuurde coronamaatregelen: “Een wereld van verschil” Ewoud Meeusen

12 augustus 2020

20u54 4 Kapellen In de Antwerpse Noordrand slaken cafés een kreet van vreugde en ook restaurants reageren tevreden In de Antwerpse Noordrand slaken cafés een kreet van vreugde en ook restaurants reageren tevreden nu gouverneur Cathy Berx de coronamaatregelen bijgestuurd heeft . Horecazaken mogen open blijven tot 1 uur in plaats van tot 23 uur en het aantal personen per tafel gaat van maximaal vier naar maximaal tien (gezin plus vijf vaste contacten). “We gaan er vanavond meteen van profiteren”, reageert Bert Andriessen, manager van café De Pastorie en eetcafé Point Final in Kapellen.

Voor het populaire café De Pastorie in Kapellen is de zomer normaal gezien de ideale moment om de troefkaart van een groot terras uit te spelen. De verplichte sluiting om 23 uur had dan ook een grote impact. “De strikte maatregelen waren verstikkend voor ons. Eigenlijk was het zelfs de doodsteek voor de horeca”, aldus beheerder Bert Andriessen. Met de hittegolf was het effect des te groter. “Om 22 uur moesten we al de laatste geven, omdat we anders ons terras niet om 23 uur leeg kregen. De klanten moesten bij wijze van spreken al bijna buiten vooraleer ze nog maar aangekomen waren.”

