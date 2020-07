Hoogboomsteenweg vanaf maandag 6 juli in beide rijrichtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer emz

01 juli 2020

13u09 8 Kapellen Vanaf maandag 6 juli is de Hoogboomsteenweg in Kapellen in beide rijrichtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Volgens de planning zouden de werkzaamheden tot vrijdag 10 juli duren. De omleiding gebeurt via de Lage Kaart (Brasschaat) en de Antwerpsesteenweg.

De reden van de volledige afsluiting is een grondige herstelling van een verzakking in de rijbaan nodig. Die is te situeren ter hoogte van huisnummer 61 tussen de Koningin Astridlaan en de Oude Bergsebaan. Ondanks de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers altijd passeren. Buurtbewoners kunnen hun woning bereiken of verlaten via de Koningin Astridlaan of de Antwerpsesteenweg.

Vermoedelijk duren de werken een week. Afhankelijk van de ernst van de verzakking en de bijbehorende herstellingswerken is het niet uitgesloten dat de Hoogboomsteenweg voor een langere periode afgesloten blijft. De gemeente belooft haar inwoners op de hoogte te houden. Tegelijkertijd verontschuldigt ze zich voor de hinder. Er vinden tot 10 juli nog nutswerken plaats in de Koningin Astridlaan met beurtelings verkeer. Omdat de herstelling van de verzakking aan de rijbaan hoogdringend was, konden die twee werkzaamheden niet op elkaar afgestemd worden.