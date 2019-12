Honderden senioren genieten van een geslaagde kerstmaaltijd Alfons Schryvers

19 december 2019

12u45 0

In Kapellen hebben in totaal zo’n 520 senioren deelgenomen aan de kerstmaaltijd die op verschillende locaties werd gehouden. In het dienstencentrum van Putte schoven 60 senioren de voeten onder tafel. De nieuwe feestzaal Lux, op het Marktplein, werd twee namiddagen gevuld met in totaal 460 senioren.

Om alles in goede banen te leiden vraagt het organiseren van dergelijke initiatieven heel wat mankracht zegt schepen Ria Van Oncen (Open Vld). “Gelukkig kunnen we rekenen op de inzet van verschillende vrijwilligers en van het gemeentepersoneel. De vrijwilligers zorgden voor de decoratie van de zaal en de bediening. Met een goed uitgeruste keuken is onze nieuwe zaal Lux ideaal om aan dat hoog aantal senioren een warme feestmaaltijd te serveren. De senioren zelf betalen iets meer dan voor hun wekelijkse warme maaltijden in het dienstencentrum en de rest wordt bijgepast door het gemeentebestuur. Omdat het tegelijkertijd marktdag was, en er dus niet zo veel parking in de omgeving beschikbaar is, hebben we een shuttledienst ingelegd tussen de parking Watertoren en de feestzaal. Volgend jaar zullen we er voor zorgen dat het seniorenfeest niet samenvalt met de wekelijkse marktdag zodat er voldoende parking beschikbaar is”.