Hondenliefhebbers krijgen doodsbedreiging voor hun blaffende viervoeters: “Ik heb heel slecht geslapen” emz

16 juni 2020

20u37 0 Kapellen Voor de familie Van Rousselt-Gircour uit Kapellen was het toch wel even schrikken maandagavond. Er was een briefje op hun brievenbus geplakt waarop een boze buur dreigde de hond te vergiftigen als die niet zou stoppen met de buurt bijeen te blaffen. Het dreigement was gericht aan de drie Anatolische herders van het gezin. “Ik wil me niet voorstellen dat ik thuiskom van school met een dode hond in de tuin”, huivert dochter Femke Vanputte (15).

Op de Leeuw van Vlaanderenlaan lopen in de groene tuin van het nieuw samengesteld gezin Koen Van Rousselt (51) en Inge Gircour (50) met Inges dochter Femke drie Anatolische herders van vijftig kilogram rond. Het 11-jarig teefje Ariane komt uit een asiel en de reu Balou van bijna twee jaar oud van bij een hondenkweker. Sinds kort heeft de familie een derde hond, het teefje Sultan van negen maanden oud. Het ras afkomstig uit het Turkse Anatolië staat erom bekend schapen in de bergen te bewaken tegen wolven en leeuwen. “Maar hier zijn dat gezelschapsdieren. Desondanks zijn het echte waakhonden. Als je de honden niet kent, kom je hier beter niet in de hof”, vertelt Inge.

Wanneer Koen en Inge het huis uit moeten om te gaan werken en Femke naar school moet, lopen de drie viervoeters vrij rond in de grote tuin. “Het zou wel eens kunnen dat er iets meer geblaf is dan normaal, omdat Sultan haar plaats nog een beetje moet zoeken in de roedel”, licht Inge toe. Maar het is niet zo dat dat leidt tot ergernis bij de naaste buren. “Ik ken de honden enkel als lieve dieren”, zegt buurvrouw Kristel Laux (78).

Vergiftigen

Daar denkt een andere buurtbewoner anders over. Op maandagavond trof buurvrouw Kristel een briefje aan op de brievenbus. ‘Jouw hond moet stoppen met de buurt bijeen te blaffen of ik vergiftig hem. Ik meen het’ staat er als boodschap te lezen. “Ik was echt geschokt”, reageert Kristel. Bij het gezin is de verbazing groot. “We komen heel goed overeen met de buren. Nog nooit hebben we klachten gehad over onze herders. En al wie dichtbij ons woont, weet dat wij niet één hond, maar drie honden hebben”, repliceert Inge.

Voor de familie is het onduidelijk wie het dreigement schreef. “Onze honden zijn wel eens ontsnapt en hebben een poes van de achterburen in de lucht gegooid, maar dat is bijgelegd. We hebben de dokterskosten meteen terugbetaald. Nooit hebben we door onze honden ruzie gehad. Behalve die ene keer toen onze losgebroken honden een zes à zeven jaar geleden gingen blaffen bij een Duitse scheper hier iets verderop. Toen heeft een buurtbewoner dreigementen geslingerd. Maar achteraf volgden er meteen excuses”, klinkt het.

Op de koffie

Verontwaardigd besloot Inge maandag een foto van het briefje in de plaatselijke Facebookgroep te plaatsen. De reacties daarop overtuigden haar om aangifte te doen bij de lokale politie. Die lieten weten weinig te kunnen doen. Daarenboven namen Inge en Koen zelf initiatief. Ze plaatsen aan de brievenbus een boodschap om de auteur van het dreigement uit te nodigen op een koffie om het probleem te bespreken. “Hij is niet eens bij ons komen klagen”, zegt Koen verontwaardigd.

De dierenliefhebbers tonen zich bereid om inspanningen te doen als de klacht gegrond is. “Zo zouden we onze honden ook binnen kunnen houden als we zijn gaan werken. Of eventueel werken met een blafband. Die spuit dan lavendel als de hond blaft”, zeggen ze. Wel hopen ze dat het tot een oplossing komt. “Ik heb deze nacht amper kunnen slapen. Het is niet normaal dat iemand onze honden iets zou willen aandoen”, besluit Inge.