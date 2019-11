Hoghescote sluit feestjaar af met regionale heemdag Alfons SChryvers

18 november 2019

Met een regionale heemdag, in zaal Eskapade aan de Kapelsestraat in Kapellen, heeft de Kapelse Koninklijke Heemkring Hoghescote haar feestjaar rond hun vijftigjarig bestaan afgesloten. Voorzitter André De Vleeschouwer mocht heel de dag door honderden bezoekers ontvangen die op zoek waren naar de geschiedenis van Kapellen om omstreken. Verschillende heemkringen uit de omstrek, en de Kapelse dienst toerisme, waren eveneens op de afspraak. Het was de eerste maal dat in de regio een regionale heemdag werd gehouden. De Kapelse schepen Luc Janssens (Open Vld) feliciteerde de Heemkring met hun vernieuwend initiatief. “De opkomst bewijst dat er draagkracht is voor het erfgoed en dan meer bepaald het erfgoed uit eigen gemeente of streek. Er is al heel wat te vinden op het internet maar praten met mensen die kennis van zaken hebben geeft een ongelofelijke meerwaarde voor diegenen die op zoek zijn naar informatie. Als gemeente moeten wij ons gelukkig prijzen met een actieve heemkring”. Als afsluiter van de heemdag werd een glasraam overhandigd aan de Heemkring.