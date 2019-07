Hoevensebaan en Essenhoutstraat tijdelijk afgesloten Alfons Schryvers

29 juli 2019

Dinsdag 30 juli, van 15.30 tot 22 uur zijn de Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat, in het centrum van Kapellen, afgesloten voor alle verkeer. Ter gelegenheid van Kapellen Kermis heeft er een trottinettenfeest plaats en worden er twee wielerwedstrijden georganiseerd. Voor het trottinettenfeest zijn de Silvesterdreef, Eikendreef (tussen Acaciadreef en Silvesterdreef), Acaciadreef en Platanendreef (tussen Acaciadreef en Silvesterdreef) tussen 13.45 en 16 uur afgesloten voor alle verkeer tussen. Voor bewoners van die straten, en de Pieter De Smetdreef, die binnen het parcours ligt, is het niet mogelijk om hun woning met de auto te bereiken. Voor de twee wielerwedstrijden zijn, tussen 15.30 en 22 uur, de Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat volledig verkeersvrij. Voor de bewoners van deze straten is het niet mogelijk om hun woning per voertuig te bereiken. Parkeren is ook niet toegelaten in die straten. Ook de Oblatenlaan, de Sterrelaan en de Zandstraat zijn onbereikbaar omdat ze binnen het parcours van de wielerwedstrijden liggen. In de Bergstraat, Biartlei, Binnenweg, Dorpsplein, René De Pauwstraat, Kerkstraat, Sevenhanslei en het laatste stukje Streepstraat, is tijdelijk verkeer in beide rijrichtingen toegelaten. De bussen van De Lijn volgen een omleiding met enkele tijdelijke haltes. De parking Watertoren blijft bereikbaar, maar enkel via de Dorpsstraat-Kerkstraat.