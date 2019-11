Hildegard van Bingen komt opnieuw tot leven in Expog Alfons Schryvers

26 november 2019

Van 7 tot 22 december staat Expog, ’t Oud Gemeentehuis van Kapellen, in het teken van Hildegart van Bingen (1098 – 1179). Ecologisch bewustzijn, klimaatactivisme, Me Too beweging of gezonde voeding, Hildegard schreef erover lang voor al deze begrippen wereldkundig gemaakt werden. Alle thema’s komen aan bod met verschillende duidelijke verwijzingen.

Hildegard van Bingen was een Benedictijnse abdis in het Duitse Rijnland. Ze schreef honderden perkamentvellen vol over de gezondheid van de mens in relatie tot haar kruidenleer en haar kennis over mineralogie. Met complexe teksten legde ze voortdurend de nadruk op de verbondenheid tussen de mens, en alles wat bestaat op aarde en in het universum. Vaak stond haar levensvisie dwars tegenover de mannenwereld en het traditioneel denken uit die tijd. Allicht is dat de reden dat haar levenswerk meer dan zeven eeuwen lang onder een dikke laag stof is terechtgekomen. Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd ze uit de vergeetput gehaald en vandaag worden haar geschriften wereldwijd heruitgegeven. Op de tentoonstelling komt Hildegard tot leven op verschillende mannieren. Grafisch vormgever Dirk Huyghe schreef een graphic novel over de tijdsgeest in en rond het kloosterleven van Hildegard. De tentoonstelling toont onder meer ook originele hoogdrukgravures, sculpturen en tekeningen die in zijn boek verwerkt werden. Fotograaf Marc Leppens reisde naar het Rijnland, de thuisbasis van Hildegard en kwam terug met een artistieke fotoreeks over de streek rond Eibingen en Rupertsberg. De Kapelse schrijvende schilder André De Nys trachtte de eeuwenoude visioenen van Hildegard op een eigenzinnige en hedendaagse manier om te zetten in zijn schilderijen, collages en contemplatieve teksten. Bovendien wordt in een documentair luik de kruiden-gezondheidsleer en de mineralen-stenen-kennis van Hildegard in de kijker geplaatst. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur.