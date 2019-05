Het zzzoemt in de bib Alfons Schryvers

28 mei 2019

Het maandelijkse Luistervinken, om 14.30 uur in de Kapelse bibliotheek op het Dorpsplein, wordt woensdag 5 juni voor de gelegenheid omgedoopt tot Luisterbijtjes met een prachtig verhaal over bijen voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Zaterdag 8 juni kan iedereen in de bib leren hoe je een heus bijenhotel maakt. Het is een initiatief in samenwerking met Natuurpunt. Iedereen is welkom van 10 tot 12 uur. Deelnemen kost 4 euro en inschrijven kan via het e-loket op de gemeentelijke website. Tijdens het evenement is er ook een grimeur aan de slag en kom je nog meer te weten over bijen bij een echte imker. Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen.