Het leven van Willy Soetewey en Liliane Van Dorst draait al 25 jaar rond toneel “Toneelspelen vraagt een zware inspanning die je nadien ontspant” Alfons Schryvers

17 oktober 2019

12u39 3

De Kapelse Jan Mat Toneelkring heeft voor de opening van het nieuwe toneelseizoen gekozen voor de komedie “Vraag het maar aan de facteur”. Voor Willy Soetewey (66) en Liliane Van Dorst (62) is het hun 25ste jaar dat ze actief bezig zij met toneel. Liliane als actrice en haar echtgenoot Willy als decorbouwer. “Bij ons thuis, in het dagelijkse leven, hoor je gereld dat één van ons beiden tegen de andere zegt. Je bent hier geen toneel aan het spelen hé”.

Toneelspelen is bij Liliane altijd blijven kribbelen. “Als kind stond ik de eerste maal op de planken met een schoolvoorstelling. Pas jaren later kon ik opnieuw opgetreden tijdens een personeelsfeestje bij BASF. De echte start van mijn theaterleven kwam er 25 jaar geleden door een toevallige ontmoeting, op de Kapelse wekelijkse donderdagmarkt, met de toenmalige voorzitter van Toneelkring Jan Mat. Hij was op zoek naar acteurs en actrices en vroeg of ik het zag zitten. Ik heb niet lang getwijfeld. Dit was een kans om te testen of ik in de wieg was gelegd voor het echte toneelwerk. Mijn eerste rol was in “Drinken de goden Duvel”. Na het applaus was is voorgoed gebeten door de toneelmicrobe”. Alleen thuis zitten, tijdens de repetities van Liliane, zag haar echtgenoot Willy niet zitten en werd ook actief in de toneelkring. “Ik ben nogal handig en men kon een decorbouwer gebruiken. De regisseur bepaalt de vorm van het decor. Nadien gaan we aan de slag met het uitzoeken van de materialen, passen, op maat maken en schilderen. Dit is ondertussen uitgegroeid tot teamwerk samen met Freddy Luyckx, Jos Auwers en Brigitte Decleer. Wij zorgen er samen voor dat al vanaf de eerste repetitie het decor afgewerkt is. Voor de acteurs is het immers aangenamer om onmiddellijk te kunnen repeteren in de definitieve setting. Daarnaast zorg ik ook voor de boodschappen, het uitkiezen van de attributen en de opkuis van de zaal en het cafetaria, samen met Magda De Paepe en Brigitte Decleer”.

Wekenlange inspanningen

Hoeveel tijd ze besteden aan hun engagement kunnen zowel Willy als Liliane moeilijk schatten. “We spelen twee stukken per jaar. Dat vraagt telkens een twintigtal repetities voor veertien voorstellingen. Samen zeker 68 avonden, meestal in de weekends. De repetities zijn een must. Je kunt je tekst perfect kennen maar hem daarom nog niet samen met andere acteurs spelen. Het leren van de tekst gebeurt thuis meestal tijdens het strijken of onderweg in de auto. Reken maar op drie maanden per jaar dat hier alles in het teken staat van het toneel” zegt Liliane. Van haar drie kleinkinderen Jayden (8), Ella (3) en Sinn (2) heeft Jayden zijn grootmoeder al aan het werk gezien op de scene. “Het is altijd een rol waarin hij mij niet herkend als zijn grootmoeder. Vooraf leggen we telkens goed uit dat toneelspelen niet echt is”. Zowel Liliane als Willy voelen zich enkel een schakel in een geheel. “Niet enkel de mensen die op de scene staan maken een toneelkring succesvol maar zeker ook alle vrijwillige medewerkers die bij elke voorstelling hun vrije tijd opofferen. Hen zijn we meer dan dankbaar”. Het komisch stuk “Vraag het aan de facteur” is te bekijken vanaf 23 november in zaal De Komedie, Antwerpsesteenweg 64 in Kapellen. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren en info over de speeldagen via 0474.19.88.94 alle werkdagen tussen 18.30 en 20 uur. Voor wie met de fiets komt is er een gratis afgesloten fietsenparking beschikbaar.