Herstellingen rijwegen Alfons Schryvers

23 mei 2019

Vanaf juni, tot uiterlijk eind augustus, gebeuren in Kapellen, voor een bedrag van 192.000 euro, onderhoudswerken aan de gemeentelijke wegenis. Overlagingswerken hebben plaats in de Vloeiende, Bosdreef, Bremlaan, Rozenlaan en aan de overweg in de Chr. Pallemansstraat. Buiten de asfaltwerken worden er eveneens betonnen rijwegen hersteld. Hiervoor heeft de gemeente 62.000 euro voorzien. Deze werken gebeuren in de Pastoor Vandenhoudtstraat, Starrenhoflaan, Jozef Mulslaan en Streepstraat. Van zodra de aannemer is aangesteld zullen alle bewoners van de desbetreffende straten op de hoogte gebracht worden van de timing.